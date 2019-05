Idoso morre na UPA 24 horas com suspeita de H1N1

Um idoso de 64 anos morreu ontem (27) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, com suspeita de H1N1, popularmente conhecida como gripe suína. O caso foi confirmado pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que ainda fez um alerta sobre a baixa procura de alguns setores do grupo prioritário que não estão se imunizando a contento contra a influenza.

Além da morte do idoso, segundo informado pelo Município, outros três adultos e uma criança estão internados na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis com suspeita de H1N1. Outras cinco pessoas receberam alta médica, mas tiveram material coletado e aguardam os resultados dos exames para H1N1, o que demonstra que o vírus está circulante na cidade.

Quando existe a suspeita, a coleta de material é feita junto ao paciente e encaminhado para o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen/MT), que fica em Cuiabá, e posteriormente o resultado é repassado para a Vigilância Epidemiológica de Rondonópolis.

Em plena campanha de vacinação contra a influenza, que segue até sexta-feira (31), a morte do idoso ontem reafirma a preocupação do Município com a baixa procura pela vacina. O Ministério da Saúde fornece a imunização para o chamado grupo prioritário e, entre eles, estão as crianças e os professores.

No caso das crianças, devem ser vacinadas aquelas que têm idade entre seis meses e cinco anos, 11 meses e 29 dias. O município precisa vacinar 90% desse público, mas até o momento apenas 68,73% foram vacinadas, restando mais de 17 mil crianças a serem imunizadas. Segundo informado pela Prefeitura, as equipes de Saúde estão visitando as escolas para a vacinação e pedem que os pais informem a autorização para que as crianças sejam imunizadas.

No caso dos professores, outro grupo com baixa procura, apenas 69,64% do público recebeu a dose da vacina e a situação também preocupa, já que eles estão em contato direto com as crianças.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Os dados da Vigilância Epidemiológica do Município, levantados até ontem, mostram que a campanha de vacinação vai bem com os demais grupos prioritários que precisam ser atendidos. No caso das gestantes, 97,81% já foram vacinadas; dos trabalhadores da saúde, 95,81% também estão imunizados; 103,94% das puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) já tomaram a vacina e 101,24% dos idosos estão imunizados, mesmo índice dos doentes crônicos.