Segurança vai usar imagens de rodovias para combater o crime

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) passou a receber, desde quinta-feira (23), as imagens de 95 câmeras instaladas em rodovias de Mato Grosso. A ampliação é resultado da Parceria Público Privada do órgão estadual com a Concessionária Rota do Oeste. A vigilância eletrônica contempla mais de 850 km de extensão.

As câmeras vão monitorar a entrada e saída de veículos e as imagens servirão para investigações de crimes, serviços de inteligência e a garantia da segurança pública. Com o incremento, o Centro Integrado passará a contar com mais de 250 câmeras. O sistema de videomonitoramento funciona 24 horas por dia e todos os dias da semana.

“Essa união só traz benefícios. Por meio do videomonitoramento é possível concentrar a atividade operacional de maneira imediata, otimizando o tempo, o emprego da viatura e dos profissionais. As imagens também poderão embasar investigações e produzir dados para a atuação do serviço de inteligência”, enfatiza o coordenador do Ciosp, tenente-coronel PM Siziéboro Elvis de Oliveira.

Na avaliação do diretor de Engenharia da Rota do Oeste, Thales Mariano, a parceria entre a Concessionária e a Sesp é uma importante ferramenta para ampliação da segurança em Mato Grosso.

“Mesmo antes da parceria, sempre atendemos às solicitações de imagens e informações prontamente por entender a importância do trabalho realizado pela Sesp. Acreditamos que esse acesso mais amplo e em tempo real às informações vai garantir que o trabalho da Secretaria seja realizado de forma mais célere, trazendo excelentes resultados para a sociedade”, avalia.