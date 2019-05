Réu é condenado a mais de 20 anos de prisão

O réu Valdinei Sousa da Silva, o “Vavá”, acusado do assassinato da travesti Tabata Brandão, ocorrido em junho de 2017, foi condenado ontem (24), pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis, a 20 anos e seis meses de prisão. “O Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a materialidade e letalidade das lesões corporais produzidas na vítima Jean Henrique Dias, de nome social Tabata e que o réu Valdinei Souza da Silva foi o autor do crime de homicídio. Declarou ainda que o crime ocorreu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”, afirmou em sua sentença o juiz Wagner Plaza Machado Junior, da 1ª Vara Criminal.

O crime teve repercussão nacional e, conforme a denúncia do Ministério Público, foi motivado exclusivamente por homofobia. O caso aconteceu no dia 25 de junho de 2017, por volta das 5h30, na Rua 19 de Novembro, no bairro Novo Horizonte. Valdinei foi preso três meses depois, no bairro Pedra 90, em cumprimento a um mandado de prisão.

A investigação sobre o caso foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que enfrentou muita dificuldade devido ao crime ter sido cometido de madrugada, em local muito escuro e com pouco movimento.

Toda a apuração foi acompanhada pelo Grupo de Apoio a Travestis e Transexuais de Rondonópolis (GATTRS), que cobrava Justiça para Tabata, sempre acreditando ter se tratado realmente de um caso de homofobia.

DIA DO FATO

No dia do assassinato, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 6h , com a informação de que uma travesti estava caída na rua, nas proximidades do Centro de Reabilitação Nilmo Junior.

Ao chegarem no local, os policiais perceberam que a vítima já estava sem vida, o Samu foi chamado e constatou o óbito. As primeiras informações foram de que um motociclista havia passado por ali e atirado contra Tabata, e até mesmo a possibilidade de latrocínio foi levantada inicialmente.

Contudo, com a localização de testemunhas, a Polícia Civil conseguiu chegar até “Vavá” e elucidar o caso. Conforme a apuração, ele havia passado de motocicleta pelo local em que Tabata estava e xingado a vítima e outros travestis que estavam na rua. Tabata revidou as agressões verbais. Valdivino foi então até sua casa para pegar uma arma de fogo e voltou para cometer o crime, atirando quatro vezes em Tabata.