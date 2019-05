Relatório da Semma: Cinco animais silvestres foram capturados no aeroporto

Um relatório feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) constatou que a força tarefa que atuou na retirada de animais silvestres da área do Aeroporto Municipal de Rondonópolis conseguiu, no decorrer da sua atuação, capturar três antas e dois tamanduás.

Conforme a reportagem foi informada, os animais passaram pela observação de um veterinário da Semma e depois foram soltos em uma reserva ambiental existente nas proximidades.

Os animais, que representavam sérios riscos para as operações das aeronaves, foram capturados por meio do trabalho que começou com uma força tarefa envolvendo os homens do 18º Grupo de Artilharia e Campanha, Corpo de Bombeiros, PM Ambiental, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e trabalhadores de uma fazenda.

Os trabalhadores, inclusive, usaram tratores cedidos por empresários a pedido do Grupo de Mulheres em Prol Rondonópolis para derrubada do mato, onde foi passado um “correntão” em uma área de matagal, momento em que os primeiros animais começaram a ser localizados e capturados.

Conforme o vereador Jailton Dantas, que também acompanhou a ação, os animais silvestres estavam morando há três anos no espaço do aeroporto e teriam entrado ali quando a cerca caiu devido a um acidente ocorrido com um avião no local. O trabalho da força tarefa foi concluído ontem.