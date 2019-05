Cooperativa é alvo de bandidos no Conjunto São José

De acordo com as primeiras informações, os assaltantes se passaram por clientes, sendo que um deles pegou senha e aguardou na fila

A agência da Cooperativa Sicoob, localizada no Conjunto São José, na Vila Operária, foi alvo de bandidos na tarde de ontem (23). Uma quantia estimada em pelo menos R$ 20 mil, e objetos de funcionários e clientes que estavam no local, também foram levados pelos três criminosos que assaltaram a agência. O valor total roubado ainda deve ser contabilizado.

De acordo com as primeiras informações, os assaltantes se passaram por clientes, sendo que um deles pegou senha e aguardou na fila para ser atendido, fingindo que pagaria contas. Logo depois, ele rendeu uma segurança da agência e tomou sua arma de fogo. Em seguida, os demais criminosos passaram a atuar, sendo que o grupo estava em posse de uma arma, que provavelmente era de brinquedo, já que não foi detectada na porta giratória do banco.

Os marginais fugiram do local levando dinheiro e objetos, e ainda levaram os equipamentos que armazenam as imagens de segurança. A polícia acredita que eles fugiram com o apoio de uma quarta pessoa, que aguardava em um veículo estacionado nas proximidades do local.

Agora, o caso será investigado e conduzido pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), que deve contar com o apoio de câmeras de segurança do comércio ao redor da agência, na tentativa de localizar os criminosos.