Calçadas entulhadas dificultam acessibilidade na região central

Comércio formal e informal obstruem calçadas no Centro, dificultando a vida de pessoas com mobilidade reduzida

Crise financeira, desemprego, falta de fiscalização. Esses são alguns dos ingredientes que fazem com que muitos trabalhadores informais necessitem ocupar passeios públicos do Centro e, diante da concorrência, que comerciantes também exponham seus produtos nas calçadas. Apesar das dificuldades de todos, compreensíveis neste momento, as medidas acabam ferindo Lei Municipal e, principalmente, os direitos das pessoas com mobilidade reduzida.

Os produtos, que estão lá para serem melhor vistos pelos consumidores, acabam se tornando obstáculos que impedem o trânsito livre e seguro dos pedestres, principalmente de deficientes físicos, indo contra os direitos concernentes à acessibilidade.

Em 2013, o Departamento de Código e Posturas Urbanas do Município iniciou um trabalho de conscientização na área central, visando orientar comerciantes e trabalhadores informais sobre a obstrução de calçadas, já que a lei municipal prevê, entre outras coisas, que o passeio público é exclusivo para pedestres, não podendo ter nada que o obstrua.

No trabalho realizado, os fiscais orientavam, retornavam em 15 para verificar se algo mudou e, dependendo da situação, aplicavam uma notificação e, sem solução, procediam com a desobstrução da via pública e a apreensão da mercadoria que estivesse no passeio público.

Contudo, há bastante tempo, nenhum tipo de fiscalização nesse sentido foi realizada e, aliada ao desemprego e crise econômica, a situação se agravou novamente, impossibilitando que o trânsito de pedestres seja feito de forma segura.

Em pontos em que as calçadas estão obstruídas, vendedores informais vendem produtos como confecções, mercadorias do Paraguai, redes, tapetes, panelas, alimentos, entre outros.

Já no caso do comércio, há locais em que há máquinas de lavar e até geladeiras nas calçadas, o que causa ainda mais problemas para pessoas cadeirantes ou deficientes visuais, por exemplo.

Em contato com a Prefeitura, a informação é de que a Secretaria Municipal de Receita, a qual pertence o Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas, atua na região central semanalmente com os fiscais do município, porém é percebido que os vendedores informais voltam a praticar o comércio nas calçadas após a saída dos fiscais, o que acontece também em grandes centros.

A Secretaria disse ainda que o município pretende construir um novo local (camelódromo) para abrigar de forma organizada esses vendedores, e dessa forma, contribuir também para a formalização dos negócios. Com relação ao comércio formal, o Município não havia se manifestado até o fechamento da reportagem.