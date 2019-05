Serviços de oncologia estão suspensos na Santa Casa

O vereador Fábio Cardozo (PDT) cobrou, na tribuna da Câmara, durante a sessão de ontem (22), explicações sobre a suspensão dos serviços de oncologia na Santa Casa de Rondonópolis. “Participamos, quando secretário de Saúde do Município, da implantação dos serviços de oncologia do SUS na Santa Casa. Temos clareza que o serviço prestado sempre foi de qualidade e representou um ganho importante para a saúde de nossa população”, salientou.

“Preocupado com o retorno dos serviços na totalidade, bem como com a qualidade e viabilidade do mesmo, é que apresentei requerimento na Câmara, solicitando informações”, acrescentou.

Fábio Cardozo encaminhou ainda um requerimento pedindo informações acerca do contrato celebrado pela empresa, bem como contratos dos profissionais e médicos que irão compor as equipes de oncologia nas áreas clínica e cirúrgica; valores que foram gastos com adaptação física e mobiliária do espaço destinado ao atendimento da nova empresa;

Relação dos profissionais e médicos com os respectivos currículos e títulos que irão prestar serviços clínico e cirúrgico; previsão orçamentária com os custos totais dos novos serviços, incluindo a equipe de enfermagem e demais profissionais de apoio, custo de internação, e demais custos pertinentes ao serviço;

Previsão de retorno total dos serviços prestados aos pacientes de oncologia vinculados ao SUS; situação cadastral dos serviços de oncologia junto ao Ministério da Saúde e demais órgãos; farmacêutico responsável pela manipulação dos quimioterápicos, e ou contrato com empresa que fornecerá os quimioterápicos, bem como onde os mesmos serão manipulados;

Relação dos Médicos que serão os responsáveis técnicos (RT dos serviços) conforme normas do Ministério da Saúde e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) para esses serviços e comprovante de residência dos mesmos.