Canaletas: Obras nem bem começaram e já foram paralisadas

Depois de muita espera e de causar transtornos e prejuízos para motoristas e motociclistas da cidade, a prefeitura deu início na noite do último dia 16 às obras de reparos nas canaletas nos cruzamentos de ruas e avenidas da região central, mas os serviços já foram paralisados.

As obras estão a cargo da empresa A.I Fernandes Serviços de Engenharia Eirelli, ao custo de R$ R$ 37.304,68, que chegou a dar início aos serviços, mas abandonou sem ter concluído o trabalho em nenhum dos cruzamentos.

Um problema antigo, a situação dos desníveis nas canaletas de alguns dos principais cruzamentos da região central de Rondonópolis foi bastante agravada com o recapeamento no asfalto promovido pela atual gestão, que inicialmente não havia previsto o problema.

A situação gerou muita reclamação e revolta de motoristas e motociclistas, já que os enormes desvios obrigam os motoristas a diminuírem a velocidade, o que congestiona o trânsito, além de danificar a suspensão dos veículos.

A recuperação das canaletas chegou a ter início na noite do último dia 16, no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Avenida Tiradentes e foi anunciado que o serviço seria todo realizado no período noturno e prosseguiria nos finais de semana, tomando também o cuidado de interditar somente meia pista, de forma a não interromper completamente o tráfego de veículos nos locais.

O serviço também foi iniciado em outros cruzamentos, como no caso da Rua Dom Pedro II com a Avenida Bandeirantes, onde metade da pista foi interditada e retirado todo o material da canaleta que já existia no local antes de ser paralisado. Ou seja: ao invés de resolver o problema, o poder público conseguiu criar um maior, pois agora os motoristas e motociclistas precisam se espremer nesses cruzamentos, já que somente meia pista está liberada.

OUTRO LADO

Procurada para se pronunciar sobre o assunto, a prefeitura não respondeu aos nossos questionamentos até o fechamento dessa edição.