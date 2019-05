Canivete: População cobra construção de acessos à pontes

Moradores dos bairros próximos ao Córrego Canivete, canalizado recentemente, cobram a obra de acesso a quatro pequenas pontes construídas sobre a dita canalização. As pontes serviriam como ligação entre os bairros, mas ainda não podem ser utilizadas por conta da falta das obras de acesso, como as cabeceiras e o asfaltamento sobre a pista.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), as quatro pontes foram bancadas com o saldo contratual dos recursos da obra de canalização do Córrego Canivete, oriundos da Caixa Econômica Federal (CEF) e as obras de acesso seriam de responsabilidade da Prefeitura de Rondonópolis.

Agora, com as pontes prontas desde o início do ano, moradores cobram que a prefeitura faça a sua parte e realize as obras de acesso, para que a comunidade possa de fato fazer uso da estrutura.

As pontes foram uma reivindicação das comunidades localizadas próximas do Canivete, que contam com poucas vias de ligação com os bairros que ficam do outro lado do córrego. Quanto à obra de canalização, a mesma teve início ainda no ano de 2010, passou por inúmeras paralisações e só foi concluída recentemente.

Essa canalização foi resultado de uma luta de muitos anos das comunidades do entorno do Canivete, que sofriam constantes inundações nos períodos de chuva.

OUTRO LADO

Procurada para falar sobre o assunto e sobre quando está previsto o início das obras, a prefeitura não se manifestou até o momento do fechamento dessa matéria.