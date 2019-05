Rondonópolis também terá manifestação pró-Bolsonaro

Um grupo de rondonopolitanos está organizando um ato de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). O manifesto acontece no próximo domingo (26), quando apoiadores de Bolsonaro realizarão atos semelhantes por todo o país.

De acordo com o motorista Thiago Lima, um dos organizadores do ato na cidade, a manifestação pró-Bolsonaro está sendo puxada por um grupo de pessoas apoiador das pautas de direita, que se articula principalmente por meio de grupos de whatsapp. “Nós defendemos a liberdade das pessoas, e não o Estado em cima delas. Mas não fazemos parte desses grupos que pedem o fechamento do STF e do Congresso. Não defendemos essas pautas antirrepublicanas, isso vem de uma minoria. Nós vamos para as ruas defender a Reforma da Previdência, a MP 870, se não voltam todos os ministérios que existiam antes, e em defesa do Moro e seu pacote anticorrupção. Também queremos pressionar o Centrão, que agora parece que se aliou à esquerda”, informou.

Ainda de acordo com ele, o ato servirá como um contraponto às manifestações do último dia 15, quando um grande número de pessoas foi às ruas em todo o país protestar contra os bloqueios no orçamento federal da Educação. “É para mostrar que a maioria da população apoia o governo. Essas últimas manifestações deram a entender que a maioria está contra o governo, mas nós queremos provar que a grande maioria da população não caiu nas fake news espalhadas contra o governo. Queremos mostrar que estamos do lado do governo”, enfatizou.

O ato pró-Bolsonaro acontece no próximo domingo (26), a partir de 16 horas, em frente ao shopping da cidade.