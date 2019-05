Anta é retirada do espaço do aeroporto municipal

Mais um animal, desta vez uma anta, foi capturada, ontem (21), dentro do perímetro do Aeroporto Municipal de Rondonópolis. A informação foi repassada pelo vereador Jailton Dantas (PSDB). Conforme o A TRIBUNA noticiou, até ontem, com a captura da anta, existia a suspeita de que pelo menos três destes animais estavam soltos dentro do aeroporto. Anteontem foi capturado um tamanduá no local. Ambos os animais foram soltos fora do perímetro do aeroporto, mas existe a possibilidade da existência de mais duas antas vivendo ali.

Os animais estão sendo capturados por meio do trabalho que começou com uma força tarefa envolvendo os homens do 18º Grupo de Artilharia e Campanha, Corpo de Bombeiros, PM Ambiental e trabalhadores de uma fazenda. Ontem, os trabalhadores usaram tratores cedidos por empresários a pedido do Grupo de Mulheres em Prol Rondonópolis. Foi passado um “correntão” em uma área de matagal, momento em que a anta foi localizada e capturada.

“Promovemos uma força tarefa no nosso Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco. O Exército e as forças policiais já foram embora, mas os colaboradores ainda vão continuar passando o ‘correntão’, para eliminar as chances de animais no local”, explicou o parlamentar.

A ação objetiva capturar animais que entraram na área do aeroporto e que estão colocando em risco o bom andamento de pousos e decolagens de aeronaves. Conforme Jailton Dantas, animais estão morando há três anos no espaço do Aeroporto e teriam entrado quando a cerca caiu devido a um acidente ocorrido com um avião no local.