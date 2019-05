Série D: União bate a Patrocinense e vira líder do Grupo A-11

O União Esporte Clube fez o dever de casa e venceu a Patrocinense por 3 a 2, na noite de ontem (20), no Estádio Luthero Lopes, em partida válida pela terceira rodada do Grupo A-11 da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, chegou a liderança do Grupo A-11, com seis pontos.

O primeiro tempo foi movimentado no Luthero. Logo aos três minutos, Geovane abriu o placar para o União. Aos 13 minutos, Goteira ampliou para o Colorado. Porém, a Patrocinense aproveitou uma falha da zaga do time da casa para diminuir o marcador com Rafael Tanque, aos 27 minutos da etapa inicial.

Na volta para o segundo tempo, logo a um minuto, em um cruzamento da equipe mineira, Felipe tentou interceptar e acabou fazendo gol contra. Depois de um tempo em que o empate persistia o Vermelhinho chegou ao terceiro gol aos 44 minutos. Na cobrança de falta, em bola alçada por Geovane, Jefinho cabeceou para o fundo da rede.

O time rondonopolitano entrou em campo com Neneca; Rafael Ratão, Oscar, Felipe e Tallysson (Henrique); Nildo (Arthur), Léo Coca, Geovane e Goteira (Léo Gonçalves); Kalil e Jefinho. O público presente no Luthero foi de 1.636 pessoas, sendo 861 pagantes para uma renda de R$ 13.065.

Pela quarta rodada do Grupo A-11, o União vai encarar a mesma Patrocinense no próximo domingo (26), às 15h, no Estádio Pedro Nascimento, em Patrocínio (MG). No mesmo dia, o Operário, de Mato Grosso do Sul, receberá o Anapolina, de Goiás, às 16h, no Morenão, em Campo Grande (MS).