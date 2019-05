Perigo: Animais ainda estão dentro do recinto do Aeroporto

Existe a suspeita de que pelo menos três antas estejam soltas dentro do perímetro do Aeroporto Municipal de Rondonópolis. A informação foi repassada ontem à reportagem pelo vereador Jailton Dantas (PSDB), que participou de numa força tarefa que envolveu os homens do 18º Grupo de Artilharia e Campanha, Corpo de Bombeiros, PM Ambiental e trabalhadores de uma fazenda que estavam montados em cavalos. Ontem, os trabalhadores capturaram um tamanduá.

“Realizamos uma força tarefa no nosso Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco. A ação objetivava capturar animais que entraram na área do aeroporto e que estão colocando em risco o bom andamento de pousos e decolagens de aeronaves”, disse o vereador.

De acordo com o parlamentar, foram vistas três antas no espaço do aeroporto, inclusive uma estava com filhotes. “Estes animais estão morando há três anos no espaço do aeroporto. Eles entraram quando a cerca caiu devido a um acidente e lá estão até hoje. No local, o mato é alto, o que está dificultando a localização dos animais. Agora, a força tarefa continua no sentido de roçar o mato e localizar os animais”, explicou o vereador.