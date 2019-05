Fiscalização do trânsito: Nova licitação prevê ampliação de radares em Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informou ao A TRIBUNA que a nova licitação da fiscalização eletrônica do trânsito de Rondonópolis prevê a ampliação do sistema. Além de manter os locais que já eram atendidos anteriormente, a Setrat informou que haverá a instalação de mais um radar na Avenida Goiânia, mais um radar na Avenida dos Estudantes e outros dois radares na Avenida Beira Rio. A licitação a ser realizada, que também prevê a instalação de câmeras com OCR (reconhecimento óptico de caracteres), tem valor de R$ 25 milhões e contrato de cinco anos.

A licitação, marcada para o dia 4 de junho, é ainda maior do que a realizada pela gestão passada, também para um contrato de cinco anos, que girou em torno de R$ 22 milhões. Segundo o edital divulgado, conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, deverá ser contratada empresa para locação de equipamentos; serviços de implantação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos; sistemas para fornecimento de dados e imagens, gerenciamento e controle de informações de trânsito; contagem volumétrica classificada, dados estatísticos e registro de inventário referente a controle das desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle operacional; parametrização de imagens e dados de fluxos de veículos; cálculo do tempo médio de deslocamento de veículos e implantação de “cerco eletrônico” ao longo das vias urbanas.

Com os novos equipamentos, será possível voltar a emitir Notificações da Autuação de Infração (NAI) e Notificações de Imposição de Penalidade (NIP).

Como o A TRIBUNA também já divulgou, o antigo contrato de fiscalização venceu em janeiro deste ano, após cinco anos, e a atual gestão não teve o interesse em renovar. Desde então, a cidade está sem esse tipo de fiscalização.