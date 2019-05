São Paulo se reapresenta e Arboleda inicia transição para o campo

Depois de empatar com o Bahia por 0 a 0 anteontem (19), no Estádio do Morumbi, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo se reapresentou na tarde de ontem (20), no Centro de Treinamentos da Barra Funda. A novidade ficou pelo retorno do zagueiro Arboleda, que iniciou a transição para o campo em recuperação de lesão, e pela confirmação da lesão de Liziero.

Substituído por Luan ainda no primeiro tempo após dura entrada de Gregore, Liziero teve detectada, após a realização de exames, uma entorse no tornozelo direito, que deve tirá-lo de ação pelas próximas semanas. Dessa forma, o volante não retorna antes da Copa América.

Arboleda, por sua vez, deu mais um passo na recuperação de um estiramento no músculo anterior da coxa esquerda. Ontem, o zagueiro, convocado pela Seleção Equatoriana para a competição sul-americana de seleções em solo brasileiro, treinou pela primeira vez em campo, ainda sob observação dos preparadores físicos, e fez exercícios de toque de bola, impulsão e cabeceio.

No outro campo, o restante dos jogadores que não iniciaram a partida contra o Bahia realizaram um trabalho técnico sob a supervisão de Cuca e sua comissão técnica. Separados em dois times, os atletas foram obrigados a soltar a bola em dois toques. Três outros jogadores desempenhavam a função de curinga simultaneamente, auxiliando nas triangulações.

Luan, substituto de Liziero, fez uma atividade à parte com o preparador Wellington Valquer. Por ter retornado de lesão justamente anteontem o volante realizou um trabalho diferenciado de recondicionamento e recuperação física. Ainda assim, não deve ter limitações no treino de hoje (21), o último antes do embate contra o Bahia, dessa vez pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi, às 20h30 de amanhã (22).