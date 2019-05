Vila Operária: Após quase 5 anos, Minidistrito ainda pede infraestrutura

Com quase cinco anos de criação do Minidistrito Industrial de Vila Operária, localizado junto à MT-130, saída para Primavera do Leste, os empresários que se instalaram no local ainda clamam por infraestrutura de asfalto, drenagem, rede de esgoto e manutenção da iluminação pública. Atualmente, são 63 empreendimentos entre empresas instaladas e em fase de instalação no local, mas a área pode acomodar mais de cem empresas. O local foi criado na gestão anterior do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

Hoje quem visita o local pode ter a fácil percepção de que os empresários estão apostando na ideia do Minidistrito, ainda do ano de 2012, mas com liberação em 2014, para que o espaço fosse um fomentador do desenvolvimento de pequenos empreendedores e geração de empregos em Vila Operária. Contudo, a realidade atual mostra que o poder público não está dando a devida importância ao próprio projeto, deixando de levar a infraestrutura necessária para o local. Entre as empresas instaladas no Minidistrito estão as de ferro velho, climatizadores de ar, trituradora de pneus, fábrica de tinta, construtora, de locações, serralheria, fábrica de manilhas, fábrica de piscinas de fibra, fábrica de artefatos de borracha, instalação de gesso, entre outras.

“Estou com minha fábrica de climatizadores instalada no Minidistrito há cinco anos. O nosso maior problema aqui foi a falta de infraestrutura do local com obras de asfalto, galerias e esgoto. Passaram somente a rede de água e de energia aqui. Acredito que ainda fizeram isso porque os dois serviços são fontes de arrecadação. Na gestão do ex-prefeito Percival Muniz, fizeram apenas o patrolamento das ruas e reposição de lâmpadas. Já na gestão do atual prefeito nem isso fizeram. Estamos totalmente abandonados pelo poder público municipal”, disse o empresário Eiles Antônio Rosa.

Eiles explica que se instalou no local acreditando no poder público, na ideia de que o local seria um aglomerado de médias indústrias que iriam fomentar os seus negócios, com possibilidade de expansão, geração de emprego e renda. “Eu tinha uma pequena fábrica na região urbana de Vila Operária e precisava ampliar a fábrica e o poder público já não autoriza a instalação de indústrias na área urbana. Este foi outro fato que contribuiu para a minha instalação no local, embora já são quase cinco anos e o poder público não nos deu a devida atenção. Com obras de asfalto, acredito que mais empresas devem se instalar no local preenchendo o vazio de lotes que está ocasionando a proliferação de animais peçonhentos”, ressaltou.

O empresário Cleidison Moreira também está reclamando da falta de infraestrutura do Minidistrito. “Trabalho no ramo de trituração de pneus sem utilidade e, constantemente, dependo de caminhões e carretas para o transporte do material. Hoje o acesso está difícil devido aos buracos nas ruas do Minidistrito, que até hoje recebeu apenas a pavimentação primária. Precisamos que o poder público nos dê mais atenção, pois nós somos geradores de emprego e de imposto para a Prefeitura”, externou.

Os empresários do Minidistrito reivindicaram recentemente dos vereadores apoio para cobrar do prefeito a infraestrutura para o local. A Câmara enviou um ofício à Prefeitura solicitando uma reunião dos empresários com o prefeito para cobrar as reivindicações.