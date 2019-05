Prefeitura não tem previsão de fazer reparos em desníveis no asfalto

Após a Prefeitura realizar o serviço de recapeamento do asfalto da região central da cidade, os diversos poços de visita, como são conhecidos os locais destinados à execução de trabalhos de manutenção e inspeção nas tubulações da rede de água e de esgoto, além dos bueiros das galerias de águas pluviais, ficaram com um grande desnível em relação ao asfalto recuperado. O mesmo aconteceu em relação às canaletas, que já estão recebendo reparos por parte da Prefeitura, mas, no caso dos poços de visita e bueiros, não há previsão de quando serão feitos os reparos para colocá-los no mesmo nível das ruas.

Como os poços de visita do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) e diversas bocas de lobo ficam em plena pista de rolamento, a situação tem levado riscos para quem transita pelos vias, pois há locais, como na Avenida Dom Wunibaldo e outras vias da cidade, onde o desnível chega aos dez centímetros, o que coloca em risco motoristas e principalmente motociclistas, que inadvertidamente podem cair dos veículos e se machucarem, já que não há nenhum tipo de sinalização ou aviso nos locais com problema.

O mesmo problema também pode ser verificado nas ruas da região central da cidade com relação às bocas de lobo e sarjetas, que ficaram em um nível bem abaixo das ruas após o término do recapeamento. No caso das sarjetas, elas dificultam muito a vida de motociclistas, que têm encontrado dificuldade ao estacionarem seus veículos, pois como as sarjetas estão numa altura bem abaixo do nível da rua, os proprietários dos veículos precisam avançar em direção à rua para poderem estacionar corretamente os mesmos.

Recentemente, a Prefeitura começou o trabalho de reconstrução das canaletas de algumas ruas e avenidas da cidade, que também ficaram bastante rebaixadas em relação ao nível do asfalto, mas o serviço não foi estendido aos poços de visita, bueiros e sarjetas. O serviço nas canaletas avançou muito pouco desde que foi iniciado e os motoristas e motociclistas continuam correndo o risco de se acidentarem ou de verem os seus veículos estragados por conta da falta do reparo.