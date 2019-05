Fora de casa, Corinthians vence o Athletico Paranaense

Após dois empates seguidos, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Pela quinta rodada, o Timão bateu o Athletico Paranaense por 2 a 0 neste domingo (19), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Jogando com o time titular, o Corinthians levou a melhor diante da equipe reserva do Athletico Paranaense. No entanto, o primeiro tempo da partida em Curitiba foi de poucas oportunidades para os dois lados. O Timão abriu o placar aos 13 minutos, quando Jadson cruzou da esquerda para Vagner Love desviar de cabeça e fazer 1 a 0. Nos instantes finais, o Furacão teve a chance do empate na cabeçada de Lucas Halter, que foi para fora.

No segundo tempo, o time da casa seguiu criando boas jogadas. Em uma delas, Marcelo Cirino foi lançado em velocidade, entrou na área e finalizou para boa defesa de Cássio. O Corinthians, que foi administrando o resultado com tranquilidade, ainda ampliou aos 41 minutos. Fagner lançou a bola para o ataque, Pedrinho aproveitou erro de Lucas Halter e cabeceou para fechar o placar: 2 a 0.

Na próxima quinta-feira (23), às 18h15, o Corinthians volta a campo, agora pela Copa Sul-Americana. Na Arena Corinthians, o Alvinegro receberá o Deportivo Lara, pela partida de ida da segunda fase da competição. No próximo domingo (26), às 18h, o Timão tem o clássico contra o São Paulo, novamente em Itaquera.