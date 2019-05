Nossa Senhora do Amparo: Centro Odontológico está há quase duas semanas sem funcionar

1 de 3

As condições estruturais do Centro Odontológico Regionalizado, unidade de saúde que fica no bairro Nossa Senhora do Amparo, foram denunciadas ao A TRIBUNA por servidores que atuam na unidade. O local está sem funcionar há pouco mais de uma semana devido a falta de equipamentos, deixando de atender por dia uma média de 100 pacientes. Além disso, a unidade é a única que atende crianças de 0 a 5 anos, na Clínica do Bebê, que também está sem funcionar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 98124.0013

Recentemente, o A TRIBUNA publicou na Coluna Tópicos que o aparelho autoclave (para esterilização) do Centro Odontológico estava quebrado, e que os servidores do local não sabiam quando seria consertado. Os pacientes que lá chegam em busca de informação, voltam para casa sem saber quando o atendimento será retomado.

Nas fotos registradas pelos servidores, é possível observar que a estrutura é bastante precária e, além disso, há a presença de pombos no local. Nos registros, é possível verificar que há aves no telhado da unidade e, o que preocupa os servidores, é que os pombos podem transmitir criptococose, doença infecciosa causada por fungos presentes nas fezes dos pombos. “O telhado está cheio de pombos, há muitas baratas, só um banheiro funcionando e materiais odontológicos estão sendo guardados em banheiros desativados”, contou um dos servidores da unidade.

Dentro do Centro Odontológico, a situação é de abandono. Há paredes com infiltrações e também com muito mofo. Os materiais estão amontoados, muita coisa sucateada e a unidade aparenta não receber algum tipo de manutenção há muito tempo. Segundo informado, as promessas de uma reforma são antigas e, cansados de esperar, eles decidiram denunciar a situação ao A TRIBUNA, especialmente devido a paralisação dos serviços.