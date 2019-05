Em Rondonópolis: Homem é preso suspeito de desviar R$ 1,9 milhão do Banco do Brasil

Um funcionário de uma empresa de assessoria de cobrança de Rondonópolis foi preso ontem (9), em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, com o apoio da Polícia Civil de Mato Grosso, na operação “Crédito Desviado”. Segundo informado, uma equipe da Polícia Civil de Brasília, coordenada pelo delegado Marcelo Guerra, com apoio de policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), cumpriram três mandados de busca e apreensão e efetuaram a prisão do funcionário da empresa. Um advogado, ligado a essa empresa, também teve o mandado de prisão, mas não foi localizado e é considerado foragido. Vale ressaltar que o nome das pessoas envolvidas e da empresa em que o funcionário foi detido não foram divulgados pela Polícia Civil de MT e nem do DF.

A operação deflagrada em oito estados e o DF, teve intuito de prender suspeitos investigados no desvio de R$ 26 milhões do Banco do Brasil, entre os anos de 2017 e 2018. As investigações são da Coordenação de Combate a Corrupção e Combate ao Crime Organizado (Cecor). O delegado de Brasília, Marcelo Guerra, informou que a empresa de assessoria de cobrança de Rondonópolis desviou mais de R$ 1,9 milhão do Banco do Brasil, entre os anos de 2017 e 2018, por meio da manipulação do sistema do banco.

Em toda a operação, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária, expedidos em desfavor de funcionários do Banco do Brasil e empresários vinculados a empresas de cobranças e dívidas da instituição financeira. As ações resultaram na prisão de 15 pessoas envolvidas no esquema de desvio de valores. Dois acusados continuam foragidos, sendo um deles o advogado de Rondonópolis. Nas buscas realizadas aqui na cidade, foram apreendidos três veículos, sendo uma caminhonete SW4, um Corolla e um Polo.

O ESQUEMA

De acordo com as investigações, nos anos de 2017 e 2018, o grupo investigado subtraiu do Banco do Brasil mais de R$ 26 milhões. Os envolvidos são investigados pelos crimes de organização criminosa — com aumento de pena em virtude da participação de funcionário público —, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo o delegado Wenderson Teles, responsável pelas investigações, dois funcionários do banco, que atuavam diretamente na movimentação de valores altos e comissões destinadas às empresas de cobrança, aproveitavam-se dos cargos executivos e das transações de pagamento manuais para aumentar o valor das comissões dos empresários em troca de reembolsos ilegais.