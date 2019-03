DEMORA I

Prometeu e… Não cumpriu! A Prefeitura de Rondonópolis disse na última semana que o empenho para o pagamento da subvenção devida ao Distrito de Nova Galiléia foi feito na quarta-feira (6), mas até ontem (9) o recurso ainda não havia sido depositado na conta do Centro Social Cristão de Nova Galileia, entidade responsável pela gestão do recurso. Que empenho demorado é esse?

DEMORA II

Como o Jornal A TRIBUNA mostrou na edição do dia 7 de março, os valores não são repassados desde o mês de dezembro do ano passado, o que tem gerado transtornos para os moradores da pequena localidade, como a suspensão dos serviços, a exemplo da limpeza pública e coleta de lixo.

VIOLÊNCIA I

E o fim de semana começou muito violento em Rondonópolis. Valdecy Leopoldino da Silva, de 45 anos, conhecido como “Tainha”, foi assassinado na noite de anteontem (08), dentro de uma loja de Moto Peças, no Jardim Guanabara, conforme noticiado ontem pelo A TRIBUNA. Mais três homens foram baleados no mesmo local e encaminhados para o Hospital Regional, sendo um deles em estado gravíssimo.

VIOLÊNCIA II

Segundo informações registradas pela Polícia Militar (PM) no boletim de ocorrência (BO), testemunhas relataram que dois suspeitos chegaram no local em uma motocicleta Titan de cor vermelha e armados, atirando contra as vítimas.

MAIS VIOLÊNCIA I

Na madrugada de ontem (8), um homem identificado apenas pelo apelido de “Baiano” foi morto com golpes de faca no pátio de uma conveniência, localizada na Avenida Dom Pedro II. Segundo populares, ele foi esfaqueado após uma discussão com o suspeito de cometer o crime.

MAIS VIOLÊNCIA II

O suspeito, por sua vez, é Colaço Brandão Lopes, 30 anos, que acabou preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) ainda com vestígios de sangue. Ele foi conduzido para delegacia e irá responder agora pelo crime. A faca que matou a vítima não foi localizada.

UPA I

Ainda referente a matéria da edição de ontem (9) sobre a UPA 24 horas, um leitor disse que chegou ao local na quarta-feira 7h40 e foi atendido após as 15h. “Cheguei lá na recepção, reclamei da demora e citei algumas coisas sobre direitos e deveres… Acharam ruim”, disse o leitor.

UPA II

Ele também lembrou que várias viaturas da PM foram chamadas sem necessidade, já que não houve nenhum tipo de quebra-quebra ou agressão. “Polícia tem é que procurar ladrão! Médico ninguém chama, mas chama polícia pra prender paciente!”, desabafou.