Saúde e lazer – Instalação de novas academias populares avança na cidade

A instalação das 18 novas academias ao ar livre, de uso popular, adquiridas pela Prefeitura de Rondonópolis, estão a todo vapor. Segundo o secretário municipal de Esportes, Jailton Nogueira de Souza, das 18 academias, compradas com recursos próprios, ainda restam oito para serem instaladas.

“Já instalamos dez novas academias em diferentes pontos da cidade, desde o final do ano passado, favorecendo a prática esportiva, a convivência e uma vida mais saudável dos moradores das regiões contempladas”, informou Jailton, acrescento que as oito que ainda restam, “estamos aguardando apenas a construção das bases que sustentarão os aparelhos”.

A previsão de Jailton é de que a instalação das novas academias estará concluída nos próximos 60 dias. As novas academias foram implantadas nos Parques das Águas, do Arareau “Dimas de Oliveira Castro” (Vila Cardoso), no Conjunto São José e nas praças da Saudade, da Vila Operária, da Cohab Velha, do Monte Líbano e da Colina Verde.

Conforme o secretário, as novas academias possuem um diferencial. São equipadas com três aparelhos adaptados para cadeirantes, ou seja, os portadores de necessidades especiais também podem usufruir dessa conquista para população.

A ação da Prefeitura, para contribuir com a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população, especialmente o público da melhor idade, prevê, além da aquisição de 18 novas academias, a reforma dos aparelhos de ginástica de 36, incluindo o reparo e manutenção de peças, limpeza e pintura nova.

“Das 36, já reformamos nove”, contou o secretário. As academias que já foram reformadas ficam no Alfredo de Castro, Marechal Rondon, Jardim Belo Horizonte, Vila Rica, Padre Rodolfo, Horto Florestal, no miniestádio Mané Garrincha e na Avenida Lions Internacional, nas proximidades da rotatória do Shopping Rondon Plaza.

O secretário pediu para que a população ajude a “zelar” dos equipamentos das academias, que são públicos, “para conservá-los e garantir assim a maior durabilidade de cada um deles”.