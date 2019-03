Paulistão – Elenco do Corinthians, preparado para clássico com o Santos

Ontem (9), os atletas do elenco profissional realizaram o último treino antes do clássico contra o Santos, hoje (10), na Arena Corinthians, a partir das 15 horas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A preparação de hoje iniciou com treino na academia guiado pelo preparador físico Walmir Cruz e na sequência, os auxiliares técnicos apresentaram vídeos sobre o adversário para os atletas que estão relacionados.

Já no gramado, o técnico Fábio Carille dividiu o treino em duas partes. A primeira foi um treino tático com bola parada para os onze jogadores que devem iniciar a partida. Na sequência, o comandante focou em cobranças de falta e finalizações junto com os auxiliares Leandro Cuca e Fabinho.

O atacante Gustavo realiza treinos na academia e no LabR9 e será desfalque para essa rodada do Paulistão, por conta de uma pancada no joelho direito. Já o meia Jadson retorna após cinco jogos afastado devido a dores nos joelhos.