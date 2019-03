Duplicação da BR-163/364 – Obra no trecho entre Rondonópolis e Jaciara enfrenta morosidade

00O trecho entre Rondonópolis e Jaciara da BR-163/364 teve a sua obra de duplicação licitada em 2012 e iniciada em 2013, sendo o primeiro dos três lotes de duplicação (Rondonópolis/Jaciara, Jaciara/Serra de São Vicente e Serra de São Vicente/Cuiabá) com os serviços iniciados. Contudo, ainda hoje, os serviços não foram finalizados, mesmo com as obras de duplicação de todo o trecho entre Rondonópolis e Cuiabá bastante avançadas, com 75% do trabalho concluído e entregue para uso.

Atualmente, a duplicação entre Rondonópolis e Jaciara segue somente até as proximidades de Juscimeira, estando o restando do trajeto em pista simples. Nos últimos meses, quem pegou a estrada até Cuiabá observou que, nas proximidades da Capital, a obra de duplicação, de responsabilidade da construtora Sanches Tripoloni, está seguindo normalmente. Já no trecho entre as proximidades de Juscimeira (local em que a duplicação parou) até Jaciara, cujas obras são executadas pelo Consórcio EMPA/Metropolitana, não viu máquinas ou trabalhadores na pista.

A reportagem do A TRIBUNA questionou a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) sobre a morosidade do serviço. A informação repassada pelo superintendente Orlando Fanaia é de que a obra está realmente em ritmo mais lento, pois os empenhos de 2019 estavam sendo aguardados, além do período chuvoso. “Essas questões estão resolvidas agora e a expectativa é que no mais tardar em abril o trabalho seja retomado com força total”, disse ao A TRIBUNA, tranquilizando sobre a possibilidade de uma nova paralisação da duplicação.

O trecho entre Rondonópolis e Jaciara é um dos mais problemáticos da BR-163/364, devido ao alto fluxo de veículos e a lentidão no trânsito. Pelo fato de cortar cidades e passar por muitas travessias urbanas, e devido a fiscalização de velocidade necessária, filas acabam se formando e a viagem acaba se estendendo por mais horas do que deveria. Além disso, há a questão da pendência dos contornos rodoviários em áreas urbanas dos municípios de Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa.

Essa etapa do empreendimento estava prevista para ser concluída em 2019, mas vai atrasar, com expectativa de início para o fim desse ano ou início de 2020 somente. A boa notícia fica por conta das desapropriações que eram necessárias para a construção dos contornos. Segundo o superintendente, elas já estão todas finalizadas.

Apesar das obras pendentes e dos percalços que os motoristas ainda precisam enfrentar nesse trecho até Jaciara, é importante destacar que o todo o projeto envolvendo a duplicação, desde a luta do Comitê Pró-rodovia até este momento de 75% de obras concluídas, está sendo vitorioso. Hoje, o motorista pode seguir até Cuiabá com maior trafegabilidade, de forma mais confortável e com uma pista conservada. É importante ressaltar também que muitas vidas foram poupadas nos últimos anos a cada quilômetro de duplicação conquistado e que, a outrora apelidada “Rodovia da Morte”, está deixando aos poucos para trás esse triste capítulo de nossa história.