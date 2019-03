CONTRIBUIÇÃO JUSTA – Advogado especialista chama atenção sobre cobranças de tributos

O advogado Wiston Chaves, especialista em Direito Tributário e graduando em Gestão Tributária, alerta comerciantes e empresários quanto à necessidade de mais atenção sobre as cobranças de tributos que são feitas em Mato Grosso. “Primeiro, vale destacar que o Fisco evoluiu. Hoje é tudo eletrônico e necessita de profissionais contábeis, que devem caminhar assistidos por especialistas em Direito Tributário para que o contribuinte pague o valor justo em impostos e não caia em pegadinhas do Estado devido à falta de informação, referente, por exemplo, aos incetivos fiscais. Especificamente ocorre no Estado de Mato Grosso a aplicação de leis ilegais, a exemplo do Regime de Estimativa Simplificado, que é inconstitucional e isso já foi declarado, mas a prática continua. O nosso escritório tem muitas ações versando sobre este assunto e algumas já com decisões favoráveis aos nossos clientes”, disse o especialista no Direito Tributário, que é uma área muito específica do Direito que exige estudo complexo e muita dedicação.

Ele explica que o Estado não tem dado ao contribuinte a opção de aproveitar os créditos de incentivos e, quando o empresário tenta ter acesso a algum “incentivo fiscal”, ele [Estado] induz o contribuinte a abrir mão de incentivos garantidos por outros Estados na transação de mercadorias. “Exemplo disso é uma empresa que vende produtos que são por substituição tributária estadual. Se o contribuinte opta pela Estimativa Simplificada, automaticamente está abrindo mão dos seus créditos em incentivos e, para sair disso, ele tem que montar um Processo Administrativo Tributário. Este assunto e outros, o Estado informa apenas por meio de uma legislação muito complexa que depende de um profissional jurídico para entender. E dependendo da situação, ainda demanda estudos bem preparados, pois são leis complexas e que uma contradiz a outra”, externou.

“Ainda temos como exemplos situações de produtores rurais de lançamentos de Estimativa Simplificada, muitas vezes, errados, pois existe uma quantidade de faturamento e tamanho de propriedade que não se recolhe imposto. O novo Fethab vem tributando o agricultor na exportação, que no meu ponto de vista é inconstitucional, pois existe uma lei federal que veda a tributação para exportação de produtos agropecuários, sendo que o Estado recebe uma compensação que é Fundo de Exportação para poder ceder a isenção. Por questões de desconhecimento dos empresários e seus colaboradores, contribuintes acabam caindo em regimes tributários enquanto poderiam estar em outro regime de tributação ou regime de apuração, pagando o que é realmente justo ao Estado”, alertou Wiston Chaves.