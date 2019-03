Comissão de Saúde confirma começo do pagamento de servidores

A Secretaria Estadual de Saúde começou a pagar os salários atrasados de trabalhadores contratados pelo Hospital Regional de Rondonópolis. A informação foi confirmada pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal.

Vale lembrar que o Hospital Regional sofreu intervenção da Justiça no dia 23 de novembro de 2018. A medida foi tomada depois que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual pediram o afastamento do Instituto Gerir diante de irregularidades na unidade. Desde então trabalhadores aguardavam a liberação dos salários.

“Desde que assumiu o cargo, o secretário Gilberto Figueiredo [de Saúde] tem mostrado muito empenho para resolver o problema. Ele mesmo confirmou que o governo enviou para o banco o pagamento de todos os servidores contratados do hospital, relativos aos salários de dezembro, janeiro e rescisões. O salário de fevereiro já será depositado junto com os demais servidores do Estado”, explicou o vereador Reginaldo Santos, membro da Comissão de Saúde.

A situação dos trabalhadores chegou em um ponto insustentável. Sensibilizados com a gravidade da situação, servidores relataram até colegas chorando no corredor da unidade, devido à dificuldade financeira vivenciada. Para tentar amenizar o sofrimento desses colegas, servidores e médicos do Hospital Regional iniciaram uma campanha dentro da unidade para arrecadar alimentos para aqueles que estão com os pagamentos atrasados.

O Hospital Regional conta com um efetivo de 700 trabalhadores, que atendem demandas de 19 municípios da região. É referência em atendimento de média e alta complexidade para Rondonópolis, Alto Garças, Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro. Mensalmente, em média, são realizadas 450 cirurgias, 2.600 atendimentos e 9.922 procedimentos.