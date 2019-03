Bezerra diz que MDB local trabalha candidatura a prefeito

O deputado federal e presidente estadual do MDB, Carlos Bezerra, declarou ontem (9), durante a eleição para a nova executiva municipal do partido na cidade, que trabalha para lançar candidatura própria a prefeito de Rondonópolis nas eleições de 2020. Hoje o nome cotado para entrar da disputa é do deputado estadual Thiago Silva (MDB).

“Um partido grande como o MDB é lógico e natural ter uma candidatura própria a prefeito. Estamos trabalhando para isso e já montando uma grande chapa de vereadores. A militância está trabalhando neste projeto. O MDB é o partido mais estruturado de Rondonópolis. Estamos nos organizando para ganhar a Prefeitura mais uma vez. Não vamos deixar de conversar com os demais partidos, mas a prioridade nossa é a candidatura própria a prefeito. Thiago Silva hoje é o nome, porém teremos outros nomes até as eleições de 2020, pois estamos realizando novas filiações. Tem tempo para isso, mas o Thiago é liderança emergente e com um futuro brilhante. Sem dúvida, um nome do partido para disputar a Prefeitura”, declarou Carlos Bezerra.

Ontem, o deputado estadual Thiago Silva foi eleito presidente do Diretório Municipal do MDB. Como vice-presidente ficou o vereador Adonias Fernandes; primeira-secretária, a professora Maria Paulina da Costa; secretária-adjunta, Nilza Maria Nunes Sirqueira; tesoureira, Mariuva Valentin Chaves; primeiro vogal, Manoel Pessoa Prado; segunda vogal, Eliete Cristina Duran Juliane; e os suplentes José Olavo Pio, Valdenir Luiz Pereira e Cleverson Martins da Silva.

Na presidência do MDB Mulher, ficou Mariuva Valentin Chaves, a vice-presidente Nilza Maria Nunes Sirqueira, a primeira-secretária Maria Paulina da Costa, a segunda-secretária Eliete Duran e as vogais Elizabethe Alves da Silva Oliveira, Maria Aparecida Pinho Marques Carvalho, Sandra Eliza Turcato e Ivanilda Roberta Mendes.

No MDB Jovem foi eleito como presidente Wilber Maciel, vice-presidente José Olavo, segundo vice-presidente Dheysiel Barbosa, secretário-geral Leandro Machado Silva, secretária-adjunta Isa Paiva e tesoureira Gabriela Félix.