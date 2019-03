Valentim ressalta importância de vitória no clássico contra o Flamengo

O Vasco tem pela frente o Clássico dos Milhões hoje (9), às 18h, no Maracanã. E o técnico Alberto Valentim conversou com a imprensa em entrevista coletiva e falou sobre o duelo diante do Flamengo, pela terceira rodada da Taça Rio.

O comandante vascaíno ressaltou a importância de uma vitória no confronto entre as duas equipes que tem a melhor campanha na competição e ressaltou que o trabalho vascaíno vem evoluindo a cada dia. “Dias diferentes os que antecedem o clássico. Aqui no Rio, em Minas, em São Paulo. Tem uma expectativa maior no começo da semana. Preparação diferente, com certeza. Para todos, principalmente para os jogadores. Não é jogo de afirmação nenhuma. Estamos no início de um trabalho, estamos crescendo a cada dia. Isso é nítido. Independente do resultado, vamos continuar buscando essa evolução, sem deixar que nada atrapalhe”, disse o treinador.

As campanhas de Vasco e Flamengo no Campeonato Carioca são iguais. Cada um venceu seis partidas e empatou uma. A diferença é que o Gigante da Colina derrotou Resende e Fluminense na semi e final da Taça Guanabara, enquanto o rival foi derrotado na semifinal.

Valentim citou que o clássico vale muito e ressaltou a busca pelo título da Taça Rio, que dará uma vaga direta na decisão da competição. “Muita coisa em jogo. Nossos objetivos. Continuamos em busca da Taça Rio. Vamos olhar outra parte do regulamento, que é a soma total. Terminar em primeiro no nosso grupo. Esse é o objetivo. Buscamos chegar com mais vantagem possível no fim da Taça Rio”, explicou o treinador, antes de finalizar a coletiva com um objetivo: “Quero ser campeão aqui no Vasco. Quero muito. O grupo merece muito, a diretoria está fazendo de tudo para nos dar a melhor condição de trabalho. Temos que trabalhar muito para fazer isso acontecer. Peço aos jogadores que lembrem disso a cada segundo do treino”, concluiu.