Usuários continuam reclamando de demora no atendimento na UPA

Os usuários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Rua Rio Branco, continuam reclamando da demora no atendimento médico e da superlotação na unidade. O fato é recorrente e já foi denunciado anteriormente pelo A TRIBUNA, mas as reclamações persistem.

Uma das pessoas descontentes com a situação é o gráfico Jairo Silva Lima, que procurou a UPA na última quarta-feira (6) e só conseguiu ser atendido por um médico depois de cerca de 6 horas de espera. “Eu cheguei a ir para o trabalho, mas não estava me sentindo bem, com muitas dores pelo corpo e um mal estar muito grande. Aí procurei a UPA, por volta de 8 horas, e passei pela triagem bem rapidamente, mas tive que ficar sentado lá por horas esperando pelo atendimento do médico, que só me atendeu já perto das duas horas da tarde”, contou.

Segundo ele, o médico o diagnosticou como tendo uma virose e mandou que lhe aplicassem um remédio para diminuir as suas dores e foi mandado para casa. “O atendimento do médico demora muito, o que é horrível para quem já está se sentindo muito mal, como eu estava. Eu acho que a Upa tem poucos médicos para aquele tanto de gente que vai ali atrás de ajuda. Não precisava ser assim, era só contratar mais médicos”, opinou.

Outros usuários fizeram queixas quanto à demora no atendimento na UPA nesse mesmo dia, também através da imprensa local. Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Rondonópolis respondeu que o grande número de pessoas que procurou pela unidade na quarta-feira, possivelmente, se deve ao retorno do feriado de Carnaval, quando naturalmente o movimento de pessoas na UPA é maior, mas que não foi registrado nada de anormal no dia.