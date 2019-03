Trecho sem duplicação vira pesadelo em meio à BR-163/364

Com aproximadamente 75% do trecho entre Rondonópolis e Cuiabá duplicado, os problemas maiores da rodovia agora estão concentrados

O engavetamento ocorrido na BR-163/364 na tarde de quarta-feira (6), próximo à Jaciara, voltou a levantar o questionamento sobre o trecho problemático da rodovia, ainda sem duplicação, e que continua a causar muitos riscos para os motoristas. Com aproximadamente 75% do trecho entre Rondonópolis e Cuiabá duplicado, os problemas maiores da rodovia continuam concentrados nessa região, cuja obra ainda está em andamento.

Com pista simples e fluxo intenso de veículos, especialmente pesados, os acidentes nos trechos de pista simples seguem acontecendo, o que reforça a necessidade da obra ser finalizada. No engavetamento ocorrido durante esta semana, a pista ficou completamente interditada por horas para atuação do Corpo de Bombeiros e limpeza do trecho, já que o acidente envolveu cinco veículos, sendo que um deles pegou fogo.

Felizmente, ninguém se feriu gravemente no acidente, mas chamou muito a atenção o fato do engavetamento ter acontecido na mesma região e praticamente da mesma forma que outro acidente grave: o que vitimou o ex-prefeito de Rondonópolis e ex-deputado estadual Hermínio Jota Barreto e seu cunhado Ailton Pereira dos Santos, o popular Ita. No dia 9 de março de 2018, os dois voltavam de Cuiabá e o veículo em que estavam também foi envolvido em um engavetamento.

O Jeep Renegade de Barreto, que era conduzido por Ita, teria sido apanhado por uma carreta desgovernada que perdeu os freios e foi atropelando vários veículos pelo caminho. No acidente se envolveram três carretas, sendo que duas estavam carregadas com óleo vegetal e outra com soja, além de três utilitários e três veículos de passeio, incluindo o de Barreto.

No acidente desta quarta-feira, uma carreta desgovernada também atingiu os outros quatro veículos e provocou muita destruição. Além disso, com a interdição da BR por horas, o fluxo permaneceu lento nos dois sentidos após a liberação da pista, por volta das 20h e os motoristas que já estavam parados há mais de três horas na pista tiveram que redobrar a paciência.

RADAR

O trecho em que os acidentes aconteceram são de pista simples, como dito anteriormente, e apresentam muita lentidão devido ao fato do fluxo de veículos ser intenso. Após o engavetamento, a existência de um radar na saída de Jaciara chegou a ser questionada. Isso se deve ao fato de que o radar, com velocidade permitida de 60 km/h, poderia contribuir com a lentidão da fila, já que na região não há como exceder velocidade pois não há praticamente condições de ultrapassagem e, ao passar pelo radar, muitos condutores acabam reduzindo a velocidade muito abaixo dos 60 km/h ou, em alguns casos, freando bruscamente ao perceber o equipamento.

Com isso, o instrumento para fiscalizar e evitar acidentes poderia, involuntariamente, causar maior lentidão devido aos veículos que reduzem a velocidade demais e até acidentes, para o caso dos veículos que reduzem bruscamente.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Mato Grosso, Orlando Fanaia, em conversa com o Jornal A TRIBUNA, lembrou que o radar existe naquele local pois foi identificado que se trata de um trecho com alto risco, sendo necessário coibir o excesso de velocidade.

“O radar está lá há muitos anos para minimizar a questão dos acidentes e fatalidades. É um local de pista simples, uma região que tem declives e ele é importante para ajudar a manter a segurança viária, além do fato de estar localizado próximo à cidade, local em que é necessário que todos os veículos estejam na velocidade máxima permitida”, reforçou.

Contudo, o trecho citado deve deixar de ser parte da BR-163/364 futuramente, quando o contorno de Jaciara, que faz parte da obra de duplicação, for construído. Os veículos não mais passarão por aquele trecho de pista e nem por dentro da cidade. Porém, a obra que ainda não começou só deve ser entregue, em uma previsão otimista, em 2020.

MUDANÇAS

Ainda falando sobre radares, o presidente Jair Bolsonaro, em pronunciamento em uma rede social na última quinta-feira (7), defendeu o fim das lombadas eletrônicas nas rodovias. O chefe do Executivo afirmou que os equipamentos que estão em funcionamento serão mantidos até o final dos contratos. No entendimento do presidente, o principal objetivo dos equipamentos não é reduzir o número de acidentes. Segundo Bolsonaro, no Brasil, é quase impossível viajar sem receber multa.

Vale lembrar que o contrato de fiscalização eletrônica da BR-163/364 entre Rondonópolis e Cuiabá foi encerrado no dia 14 de janeiro e o serviço está desativado desde então. Uma nova contratação está na fase final de licitação e prevê a instalação de 296 novos equipamentos nas rodovias de todo o Estado, o que corresponde a um incremento de mais de 50% no número de aparelhos – uma vez que o contrato anterior contava com 195 radares em operação em Mato Grosso. Apesar do pronunciamento do presidente, até o momento não há nenhuma confirmação de que o projeto esteja sendo colocado em prática.