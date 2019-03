Polícia Civil fecha delegacias de São José do Povo e Tesouro

A Polícia Judiciária Civil (PJC) fechou as delegacias de São José do Povo e Tesouro, cidades da região de Rondonópolis, com a justificativa de que as unidades possuem baixa produção e efetivo insatisfatório. No caso de São José do Povo, a informação é de que a unidade possuía apenas um investigador e nenhuma viatura, com média mensal de apenas 17 registros de boletim de ocorrência (BO). Já com relação à delegacia de Tesouro, conforme a PJC, a unidade contava com apenas um escrivão e não possuía nenhum investigador. Ambas unidades também não possuem delegado.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança (SESP) e o Governo de Mato Grosso, as demandas das cidades serão atendidas nos municípios mais próximos. No caso de Tesouro, a delegacia de Guiratinga passa a ficar responsável e, no caso de São José do Povo, em Rondonópolis. Ainda como critério para o fechamento das delegacias, a Polícia Civil levou em consideração o fato das unidades policiais estarem localizadas em municípios que não são comarcas (não tem juiz, promotor e defensor público).

As duas delegacias fazem parte de um pacote de 16 unidades que serão desativadas em todo o estado. O estudo técnico da Polícia Judiciária Civil considerou a necessidade de suspensão das atividades dessas delegacias em razão de não apresentarem atendimento eficiente à sociedade, serem mantidas com média de dois a três policiais e gerarem custo financeiro anual de mais de R$ 840 mil – com aluguéis de prédios, energia elétrica e viaturas locadas.

As delegacias que deixarão de funcionar, além de São José do Povo e Tesouro, são as de Luciara, Novo Santo Antônio, Alto Paraguai, Nova Marilândia, Santo Afonso, Nova Lacerda, Bom Jesus do Araguaia, Ponte Branca, Carlinda, Castanheira, União do Sul, Acorizal, Jangada e Nossa Senhora do Livramento.

O efetivo de todas as unidades, um total de 46 policiais, serão remanejados para unidades mais próximas, mas devem continuar a atender as eventuais demandas das delegacias paralisadas. As 13 viaturas (locadas) também serão redistribuídas a outras unidades ativas.