Outra preocupação!

Além do crescente aumento verificado de crimes de violência contra a mulher, a sociedade brasileira também vê estarrecida o constante e expressivo número de casos de abusos e estupros contra crianças. O triste é constatar que são casos em que os algozes são pessoas próximas das vítimas, como tios, vizinhos, irmãos, padrastos e até pais.

Em Rondonópolis, essa realidade não é diferente, com inúmeros casos que nos fazem questionar o que está acontecendo com o ser humano. Na semana passada, por exemplo, noticiamos uma ocorrência de nossa cidade em que a vítima começou a ser abusada desde os 11 anos de idade e o mais intrigante: a mãe teria conhecimento dos fatos.

O enfrentamento aos crimes contra as crianças deve ser uma luta a ser encampada e abraçada por todos. Afinal, os crimes sexuais em crianças deixam traumas com consequências para a vida toda, sendo que em muitos casos com impactos negativos na vida social dos futuros adultos e em sua vida familiar.

Assim, pais e responsáveis precisam estar atentos ao comportamento das crianças e, principalmente, às pessoas que convivem ou ficam com elas. Nos tempos atuais, as escolas também deveriam estar preparadas a identificar eventuais abusos e também a orientar as crianças para evitar e denunciar “comportamentos” inadequados ou estranhos de adultos.

O problema não é fácil de resolver, pois estamos falando de algo que ainda sofre com a sensação de impunidade. Infelizmente, conhecemos vários acusados de abusos e estupros em Rondonópolis que ficaram apenas poucos meses na prisão, gerando a sensação que acabar com a inocência de pequenos tem a permissividade da Justiça.

Assim como o afirmado pelo ministro Sérgio Moro, acreditamos também que as leis em nosso país precisam de um endurecimento, especialmente para aqueles crimes violentos e mais graves, incluindo os estupros e abusos contra crianças. Se não alterarmos nossas leis com urgência, vamos continuar convivendo com crimes nojentos e tristes contra quem precisa ser cuidado, protegido e amado…