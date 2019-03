MPF de SP denuncia envolvidos em fraudes

O Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo denunciou sete pessoas envolvidas em um esquema de fraudes contra institutos municipais de previdência ocorridas entre os anos de 2014 e 2018, que gerou um prejuízo milionário para os mesmos. As fraudes aconteceram em institutos dos estados São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina e Amapá e as investigações são conduzidas pela Operação Encilhamento.

Em Mato Grosso, as fraudes envolveram os institutos de previdência municipais das cidades de Rondonópolis e Várzea Grande e as fraudes teriam ocorrido entre os anos de 2014 e 2018. Os envolvidos denunciados são investigados pela Operação Encilhamento, deflagrada em abril do ano passado pelo MPF/SP em conjunto com a Polícia Federal e a Receita Federal. As irregularidades baseavam-se em investimentos que incluíam a aquisição de títulos privados sem lastro e aplicações proibidas, o que teria resultado em grandes prejuízos ao fundo INX Barcelona, que é composto por recursos oriundos de regimes previdenciários de servidores municipais de dez cidades em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina e Amapá.

Relatório parcial da PF apontou que o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (Impro) fez investimentos de R$ 29,2 milhões em fundos sob suspeita, incluindo o INX Barcelona, o que além de configurar prejuízo aos cotistas do fundo, a transação contrariou normas do Conselho Monetário Nacional, que vedam o aporte de recursos de regimes próprios de previdência em precatórios.

Contudo, de acordo com o diretor executivo do Impro, Roberto Carlos Correa de Carvalho, as investigações a respeito das possíveis fraudes não são novas e seriam de responsabilidade da gestão anterior do Instituto. “Isso aconteceu ainda na gestão anterior do Impro e nossa gestão já prestou todos os esclarecimentos para a Polícia Federal, que inclusive esteve na nossa sede em agosto de 2018 e recolheu documentos para subsidiar as suas investigações. A gestão atual não tem responsabilidade na aquisição desses títulos e só não encerramos nossa participação nos fundos suspeitos porque eles são de longo prazo e não há como resgatar os valores até vencer o seu prazo de carência”, informou.

Segundo ele, esse prazo começa a vencer a partir de 2022 e só a partir daí os valores poderão ser sacados dos fundos suspeitos. “Eu e todos os nossos atuais diretores estamos tranquilos, pois não foi nossa diretoria a responsável por essas aplicações. Mas por conta dessa investigação, já chegamos até a sofrer uma interdição por parte do prefeito, mas entramos na Justiça e provamos que eu não estava envolvido e fui reconduzido ao cargo. Tanto que depois disso fui eleito com mais de 72% dos votos. Justamente porque não temos nenhum tipo de envolvimento com esses fatos investigados”, completou Roberto Carlos.

Ainda segundo ele, esses fatos aconteceram até o ano de 2014, mas depois disso as regras para aplicações de recursos financeiros de institutos de previdência, como o Impro, ficaram mais rígidas e hoje em dia não é mais possível esse tipo de investimentos, que agora são todos feitos por meio de bancos oficiais e de fundos seguros.