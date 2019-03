Grêmio encaminhado para receber o São José

Com portões fechados no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi encaminhou o time que recebe o São José na noite de hoje (9) pelo Campeonato Gaúcho. Com o grupo dividido entre os atletas que jogaram em Rosário pela Libertadores e os que ficam à disposição para amanhã, o técnico viu Michel trabalhar normalmente e Diego Tardelli mostrar evolução física.

O treinamento teve a presença do lateral Galhardo, apresentado, mas que ainda não estará à disposição para o jogo. Com portões fechados, Renato escalou a equipe. Quando o acesso foi liberado já acontecia o treinamento recreativo, mas o provável time deve ter Paulo Victor; Matheus Henrique, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Michel, Rômulo, Montoya, Jean Pyerre e Pepê; André. Apesar de ter treinado normalmente, Diego Tardelli ainda não deve iniciar o jogo, ficando como opção no banco de reservas.

Líder da fase classificatória e classificado às quartas de final, o Grêmio recebe o São José às 18h de hoje. Os jogadores que atuaram contra o Rosário Central treinam normalmente hoje, e no domingo o grupo todo se reapresenta para iniciar os trabalhos visando o jogo contra o Libertad, terça-feira (12), pela Libertadores.

Depois do treinamento foi a vez do lateral-direito Galhardo ser apresentado oficialmente à torcida. Acompanhado do Gerente Executivo Klauss Câmara, Galhardo vestiu a camisa 42 e comentou o retorno ao Grêmio três anos depois de sair rumo à Bélgica. Hoje o lateral chega emprestado pelo Vasco da Gama até o fim da temporada.