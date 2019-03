Dono de loja de peças de motocicletas é assassinado em estabelecimento

Um homem identificado como Valdeci Leopoldino da Silva, 45 anos, o Tainha, morreu vítima de homicídio por volta das 19hs30min de ontem (8), em uma loja de peças de motocicletas, localizada na Rua Rio Branco, acima da Unidade de Ponto Atendimento (UPA). Além de Valdeci da Silva, mais dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo, mas foram socorridos com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o ocorrido, a Polícia Militar esteve no local realizando os primeiros levantamentos. A Polícia Técnica (Politec) também esteve no local do crime colhendo informações sobre o caso. De acordo com informações da polícia, dois homens teriam chegado na frente do estabelecimento em uma motocicleta de cor vermelha. O passageiro da moto teria descido e entrado na loja. Aos fundos do estabelecimento, encontrou a vítima Valdeci da Silva, momento em que disparou por cinco vezes contra o homem. Os disparos atingiram regiões vitais da vítima, como cabeça, tórax e pescoço.

Ainda conforme a polícia, o acusado, ao sair de dentro da loja, ainda teria alvejado dois funcionários do local que estavam na frente do estabelecimento. De acordo com a Polícia Técnica, durante o crime foram efetuados cerca de dez disparos de pistola nove milímetros. As primeiras suspeitas são de que o crime trata-se de execução. A loja de peças era de propriedade da vítima Valdeci da Silva.