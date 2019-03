Confiante, Moisés projeta 2019 vitorioso e elogia elenco

Um dos principais jogadores do atual elenco do Palmeiras, Moisés vive a expectativa de brilhar novamente com a camisa do Verdão em 2019. Depois de sofrer com graves lesões no passado e também ser importante nas conquistas dos títulos brasileiros de 2016 e 2018, o jogador espera levantar mais troféus com o clube nesta temporada.

“Estou muito confiante com o meu ano. Voltei a atuar um pouco mais na posição que eu gosto. Acredito que fui bem nas partidas em que joguei, sempre treinando muito e participando do rodízio que o Felipão tem feito. Sei que no momento certo serei mais utilizado, mas estou bem contente com o que estou fazendo até agora e pelo que o ano promete”, declarou o palmeirense, que completou 120 jogos pelo Alviverde na vitória por 2 a 0 sobre Junior Barranquilla-COL, na Colômbia, pela Conmebol Libertadores.

Apesar de se colocar à disposição para atuar como meia, Moisés acredita que pode colaborar ainda mais com o time se atuar em sua posição de origem: a de volante.

“É a posição em que eu mais gosto de jogar, já tive essa conversa com o Felipão e ele entendeu. Claro que, em alguns momentos, entrarei como meia também quando ele sentir necessidade de me utilizar dessa forma. Mas eu gosto e acredito que o meu futebol apareça mais para o grupo jogando como volante, seja primeiro ou segundo. Acho que as minhas características aparecem mais e eu produzo melhor”, comentou o palestrino, que compreende a forte concorrência no grupo por uma vaga entre os 11 iniciais.

“A gente entende o tamanho do nosso elenco, todos são jogadores de qualidade, tanto os que permaneceram quanto os que chegaram. Temos de ter ciência de que não tem como jogarmos todos de uma vez. Em alguns momentos, determinados jogadores se destacarão e temos de entender isso. O grupo entendeu isso, principalmente com a ajuda do Felipão, que manteve esse rodízio. Todos têm oportunidade, isso facilita para a gente saber esperar”, concluiu.

Jogadores do elenco com mais de 100 jogos

Sete jogadores do atual elenco alviverde possuem mais de 100 jogos com a camisa do Palmeiras, e Moisés é um deles. O líder do ranking é o goleiro Fernando Prass, com 265, seguido do atacante Dudu, com 238, e do volante Thiago Santos, com 152.