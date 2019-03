Concluído plantio de algodão em Mato Grosso

A semeadura de algodão para a safra 2018/19 em Mato Grosso chegou ao fim na última semana. “Ao analisarmos a evolução da semeadura no Estado ao longo do processo, pode-se observar que ela teve seu início postergado, quando comparada aos anos anteriores, reflexo de um início mais tardio do cultivo da primeira safra pela falta de chuvas. Por outro lado, a melhora nas condições climáticas e o adiantamento da colheita de soja no Estado possibilitaram a rápida evolução da semeadura do algodão segunda safra, o que propiciou que o processo ficasse adiantado em relação à média dos últimos cinco anos e à safra passada em grande parte do tempo”, apontam os técnicos do IMEA – Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária.

Dados meteorológicos apontam bons volumes de chuvas em março para grande parte do Estado, ainda assim daqui para frente, o monitoramento das condições climáticas e o controle da sanidade das lavouras passarão a ser o foco dos produtores.

No boletim do IMEA também é apontado que, semana passada, as negociações da pluma do algodão mantiveram baixa, o preço Cepea exibiu variação negativa de 0,50%, em relação à semana passada, ficando cotado a ¢ R$ 292,52/lp.