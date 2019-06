Vereador cobra retomada das obras de responsabilidade do Dnit

O vereador Fábio Cardozo (PDT), durante a sessão de ontem (7) da Câmara, declarou que vai cobrar da bancada federal de Mato Grosso no Congresso Nacional a retomada das obras de duplicação da BR-364, no trecho entre o Córrego Lourencinho e o antigo Posto Trevão, com extensão de 3 quilômetros.

“As obras estão paradas desde o mês de dezembro do ano passado. Até então, não se sabe o porquê da paralisação destas obras. É preciso a conclusão desta duplicação para que o restante das obras do final da Avenida Beira Rio sejam concluídas. A princípio o local necessitaria de uma rotatória no encontro da via com a rodovia”, disse o vereador.

Conforme foi noticiado pelo A TRIBUNA, as obras de duplicação são de responsabilidade do Dnit, órgão que licitou uma empresa para a realização das obras. O órgão responsável pela duplicação informou, em dezembro de 2018, que a obra não estava parada, apenas que a empresa estaria aguardando o término do período chuvoso para a retomada dos serviços.

A obra, que foi licitada na modalidade RDC – Contratação Integrada, onde o consórcio vencedor é responsável pela elaboração do projeto e execução das obras, tem previsão orçamentária de cerca de R$ 17 milhões e sua conclusão estava prevista para o primeiro semestre deste ano.

O projeto da duplicação prevê vias marginais, intersecções, iluminação e ciclovia, que irão melhorar as condições de segurança, adequar a capacidade da via, bem como, melhorar o acesso dos usuários ao distrito industrial de Rondonópolis.