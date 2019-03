Um dia de reflexão

Hoje, 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A data é um momento de comemoração para todas as mulheres do mundo, pelos avanços com relação aos seus direitos conquistados ao longo dos anos. Mas, colocando na balança tudo que as mulheres ainda sofrem, simplesmente pelo fato de serem mulheres, existe o que se comemorar realmente? Mesmo com tantas campanhas, com tantas ações e tudo mais, os números de violência contra as mulheres não diminui.

Em Rondonópolis, por exemplo, podemos citar os dois últimos casos que mais tiveram repercussão: o marido que matou a esposa com uma paulada na cabeça no Maria Vetorasso e o marido que tentou degolar a companheira no Sagrada Família. Em âmbito nacional, como esquecer a advogada que foi agredida e teve o corpo lançado pela janela do apartamento, ou a mulher que foi agredida por quatro horas após receber um homem para um encontro em sua casa. Para falar de tantos casos, que acontecem o tempo todo nesse país, não haveria espaço suficiente.

Há também os outros tipos de agressões, como o estupro e o assédio sexual. As outras inúmeras situações em que as mulheres são negligenciadas e desrespeitadas, como no mercado de trabalho. Enfim, uma infinidade de situações que, infelizmente, ainda são comuns. O Dia Internacional da Mulher deveria ser um momento importante de reflexão sobre a violência estarrecedora que as mulheres passam. Uma violência que cresce, que mata, que machuca e que deixa marcas profundas no corpo e na vida de todas elas.

Nesse momento, seria importante que ações como a da Escola Estadual Stela Maris, de Rondonópolis, que iniciou o ano letivo de 2019 com uma nova proposta educativa, de debater a violência contra a mulher junto aos estudantes. É assim que deve funcionar, por meio da educação. Já está mais que provado que se trata de uma questão estrutural, enraizada e que essa cultura precisa ser mudada.

Enfim, as batalhas que as mulheres ainda têm pela frente são enormes. Que os próximos tempos sejam de mudanças, de desconstrução de pensamentos e atitudes machistas, de mais posições de destaque, autonomia e independência dentro da sociedade. Quanto ao dia, mesmo com tantos desafios, recebam suas flores, mimos, presentes, abraços e beijos… Vocês merecem tudo isso e muito mais!