São Paulo: Tático e técnico marcam tarde produtiva no CT

A preparação do Tricolor para encarar a Ferroviária no sábado (9) às 20h, no Pacaembu, contou com uma tarde produtiva ontem (7) no CT da Barra Funda. Vagner Mancini deu ênfase aos trabalhos táticos e aproveitou a atividade para dar mais entrosamento ao time, além de promover um coletivo que simulou situações de jogo e corrigiu o posicionamento dos atletas.

Depois, as finalizações – assim como nos ajustes da última quarta (6) -, receberam atenção especial da comissão técnica: os atletas calibraram a pontaria com chutes frontais e cabeceio.

Os preparativos do São Paulo para receber o clube do interior, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista, começaram na última terça-feira (5) e já contam com diversos treinos técnicos para fortalecer o elenco.

Antes do confronto no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o elenco terá mais um dia de trabalho no CT. O Tricolor lidera o Grupo D, com 13 pontos, e terá pela frente um adversário que está na segunda colocação da chave C, com 13 pontos.