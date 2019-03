Paulistão: Carille comanda treino tático visando o clássico contra o Santos

O Timão deu segmento à preparação para enfrentar o Santos — no domingo, às 16h, na Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista — e treinou na tarde de ontem (7), no CT Dr. Joaquim Grava.

O técnico Fábio Carille foi responsável por comandar um trabalho tático para a provável equipe que inicia a partida. Os principais objetivos foram a transição ofensiva, movimentação da linha de quatro, jogadas aéreas, entre outros.

Por fim, a equipe voltou a realizar aprimoramento de finalizações, como já havia acontecido nos dois dias anteriores.

Se recuperando de uma entorse decorrente de uma pancada no joelho esquerdo, o atacante Gustavo segue em tratamento, mas é dúvida para o clássico de domingo.

A preparação do Corinthians segue até sábado pela manhã, quando se inicia a concentração.

Com 14 pontos, o Timão lidera o Grupo C do Estadual.