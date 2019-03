Pacientes seguem sem usufruir de reforma de R$ 3,2 milhões

Em 2018, durante a gestão Pedro Taques (PSDB), uma reforma de R$ 3,2 milhões foi iniciada no Hospital Regional de Rondonópolis. Ela previa, além da reforma em alguns setores, a readequação de ambientes e R$ 100 mil para aquisição de equipamentos. O investimento foi alvo de muitas reclamações, pelo fato de um dos setores contemplados (emergência) ter passado por uma outra reforma há pouco tempo, enquanto outras áreas da unidade estavam há anos sem receber melhorias.

Além disso, o telhado foi trocado em pleno período chuvoso, o que provocou alagamentos dentro da unidade, causou prejuízos e até interdições. Em um dos episódios mais constrangedores com relação à obra, uma vistoria seguida de coletiva de imprensa realizada no local pelo ex-secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, e o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), acabou gerando tumulto e protestos dentro do hospital.

Passadas todas as polêmicas e transtornos provocados pela obra, considerada por muitos eleitoreira, restou aos servidores e pacientes do local a incerteza de quando a sociedade poderá usufruir do investimento. A recepção, por exemplo, hoje funciona em uma entrada improvisada, pela Avenida Dom Aquino. A antiga recepção, que passou por reforma, se tornou um ambiente espaçoso, com maior conforto para os usuários e melhor aspecto visual na entrada do hospital. Contudo, segue fechada e sem uso. Conforme informações recebidas por fontes pela reportagem, não há mobília para a abertura do local.

Com relação à ampliação, quando a obra foi iniciada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou que a área da Emergência, com oito lugares na sala de espera e 11 leitos, passaria a ter 10 lugares na sala de espera e 20 leitos, sendo distribuídos em dois boxes vermelhos, 15 leitos de observação, uma área de isolamento e dois leitos de observação pediátrica. Além disso, a emergência teria uma nova entrada, com sala de classificação de risco, sanitários, climatizadores e uma nova mobília, junto ao Pronto Socorro, que também contaria com novos equipamentos, tudo de acordo com as normas vigentes. Também seria feita toda a adequação elétrica, hidráulica e de gases medicinais nestas áreas. Conforme servidores da unidade, a maioria das áreas que passaram por reforma seguem fechadas e sem uso e há também serviços que não foram finalizados.

OUTRO LADO

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que informou que “o serviço de reforma de parte das instalações do Hospital Regional de Rondonópolis está suspenso devido ao trabalho de auditoria interna, por determinação do secretário de Estado de Saúde. A empresa Gerir, que era a responsável pela execução do serviço, protocolou na SES-MT a documentação relativa à reforma no dia 26 de fevereiro. Os técnicos da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção da SES-MT analisam esses documentos e, após, está agendada uma vistoria para o dia 18 de março na unidade hospitalar, para emitir um parecer técnico”.

MAIS PROBLEMAS

Além da reforma, o pagamento de salários dos trabalhadores contratados segue em atraso. Já são quatro meses de espera e de muitas famílias passando por graves problemas financeiros. No dia 26 de fevereiro, a SES informou à reportagem do A TRIBUNA que o pagamento dos valores atrasados dependia de deferimento do pedido de desbloqueio de verbas feito pela pasta.

Isto porque a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer favorável ao pedido da SES-MT, para que a Justiça Federal desbloqueie R$ 7.008.244,35 para realização do pagamento dos salários de dezembro de 2018, janeiro de 2019 e a rescisão trabalhista de 250 funcionários que foram contratados pelo Instituto Gerir, que administrava o hospital até novembro passado. Procurada novamente, a SES não soube informar o andamento dessa ação. Enquanto isso, os colaboradores seguem contando com a ajuda de colegas, com a arrecadação de cestas básicas.