No Botafogo: Marcinho valoriza chegada de jogadores experientes aliado ao vigor dos mais jovens

O Botafogo passou por mudanças em seu elenco em relação ao time do ano passado e a identidade tão procurada por Zé Ricardo e seus comandados a cada dia ganha força. E isso também se deve ao ganho em experiência com a chegada de jogadores com currículo vitorioso. Diego Cavalieri e Cícero agregaram valor ao Botafogo e ampliaram a mescla entre experiência e juventude. E o clube ainda trabalha por mais nomes. Um dos jovens do Fogão, Marcinho valorizou esse entrosamento e vê o Alvinegro fortalecido para brigar por grandes conquistas.

– Acho que é uma união de lados. A gente tem o vigor por sermos jovens e a qualidade também. Temos surpreendido muitos, com o Botafogo revelando jogadores. Vamos aliando uma coisa com a outra para dar o melhor pelo Botafogo. Eles viveram muito mais vezes as coisas dentro do campo. Eles tem outra visão, outro jeito de jogar e isso só agrega para nós. Falando de Botafogo é necessário sempre brigar por grandes títulos. Sabemos que a nossa situação financeira não é fácil, mas estamos nos reestruturando dentro das dificuldades e compramos a ideia do clube. Almejamos grandes coisas sim – disse Marcinho.

Confira os demais trechos da entrevista coletiva de Marcinho:

DIEGO SOUZA

– Está no ar ainda, não foi confirmado, mas se vier vai somar bastante para a gente. Um cara tecnicamente bem acima do nível. Mais um jogador experiente. A nossa equipe é bem jovem e perdemos um jogador importante que é o Carli. A chegada dele é importante no quesito experiência.

CONVÍVIO COM CÍCERO

– Quando você começa a conviver com o cara percebe que a experiência conta muito. Tem somado e ainda poderá somar muito ao Botafogo.

PELA RECUPERAÇÃO NO ESTADUAL

– Futebol é bem difícil de explicar e essa é uma das vezes. Não tenho nem resposta para isso. Demonstramos nosso valor em jogos difíceis e em alguns jogos teoricamente mais fáceis não fomos bem. Vou deixar sua resposta em branco. A gente tem se cobrado muito. Não podemos ocupar essa colocação que estamos e vamos com tudo para sermos campeões da Taça Rio.