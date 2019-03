Feriadão sem registro de homicídios ou acidentes com mortes

A Operação Carnaval, realizada de forma integrada entre as forças de segurança que atuam em Mato Grosso, apresentou índices positivos. A fiscalização intensificada nas cidades e rodovias resultou em um feriado prolongado sem o registro de homicídios ou acidentes com mortes na região.

Na sexta-feira (1º), foi realizada uma edição da Blitz da Lei Seca em Rondonópolis, que resultou em 80 testes de alcoolemia realizados, com cinco notificações administrativas e uma prisão por embriaguez ao volante. Além disso, 20 veículos foram recolhidos. O intuito da blitz realizada logo no início da operação foi de alertar os condutores sobre os riscos da direção sob influência de álcool, além do fato de que as forças de segurança estariam atentas a esse tipo de infração, o que parece ter surtido efeito.

Em Rondonópolis, através das barreiras policiais realizadas, 22 pessoas foram presas em flagrante no período de Carnaval. Foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo e simulacro de arma de fogo. Mesmo sem festa popular na cidade, pontos estratégicos e as saídas para os municípios vizinhos Pedra Preta, Alto Garças e Guiratinga, cidades com festas populares, a receberam fiscalização intensa.

RODOVIAS

O período de Carnaval foi considerado tranquilo pela Polícia Rodoviária Federal em Rondonópolis, que atende toda a região. Durante os dias de operação, de 01 a 06 de março, não foi registrado nenhum acidente com feridos ou vítimas fatais nas rodovias que margeiam à cidade, ao contrário de 2018, quando duas pessoas vieram a óbito e outras duas ficaram feridas.

Conforme os dados divulgados pela Delegacia da PRF de Rondonópolis, a fiscalização detectou cerca de 900 veículos acima da velocidade permitida, foram lavrados 299 Autos de Infração, sendo sete por alcoolemia. Também foram notificados 15 veículos por estarem transportando pessoas sem o uso do cinto de segurança e cinco veículos com crianças sem a cadeirinha.

As equipes da PRF foram reforçadas para aumentar a efetividade dos trabalhos, contando com policiais de Cuiabá. Isso possibilitou a execução de ações não somente repressivas, mas também preventivas, sendo realizadas atividades de Educação para o Trânsito que atingiram mais de 270 pessoas, 479 testes de alcoolemia (bafômetro), além de 1.079 pessoas fiscalizadas em 1.067 veículos abordados.

MATO GROSSO – O balanço geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso apontou uma redução de 56% no número de acidentes registrados e 20% em relação às mortes durante a Operação Carnaval 2019, quando comparado com o mesmo período do ano passado.