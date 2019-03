PREFEITO? I

E o deputado estadual Thiago Silva (MDB) fez a sua primeira visita oficial como deputado na Câmara de Vereadores de Rondonópolis. O presidente da Casa de Leis, Cláudio da Farmácia (MDB), foi só elogios para o parlamentar e lembrou que ele é um bom nome para disputa da Prefeitura nas eleições 2020.

PREFEITO? II

O deputado têm mantido o discurso que está focado em fazer um bom mandato na ALMT, mas, como a coluna Papo Político do A TRIBUNA vem falando, existe uma grande força dentro da militância do MDB em Rondonópolis que está trabalhando no projeto 2020. Será? Vamos acompanhar os próximos capítulos…

SEM RESPOSTAS I

Descaso total com os estudantes, descaso com os educadores, com os demais trabalhadores da educação, com os pais, com a dignidade e o respeito que a população merece. O Jornal A TRIBUNA tenta uma reposta da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) sobre a situação da Escola Estadual Emanuel Pinheiro, mas sem sucesso. SEM RESPOSTAS II

Já são dois dias aguardando respostas da Seduc, mas a informação recebida é de que a demanda por informações é muito grande na pasta e teremos que aguardar. Muito grande é também o tamanho da falta de respeito que todas as pessoas envolvidas estão sendo submetidas pela ineficiência desse Estado. SEM RESPOSTAS III

Mudou o governo, mas os problemas na saúde e na educação persistem da mesma forma. Por quanto tempo teremos que esperar?

E O RESTO? I

Ainda com relação ao Rondonfolia 2017, estranhamos que o TCE/MT só se atentou para a licitação dos trios elétricos, esquecendo de outras situações estranhas que aconteceram… Como o fato da estrutura do Carnaval começar a ser montada alguns dias antes da realização da licitação!

E O RESTO? II

Eita festinha mal explicada, sem respostas até hoje…