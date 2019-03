Crimes contra as mulheres estão tendo punição da Justiça, afirma juíza

Os crimes de violência contra a mulher estão tendo punição dos acusados em Rondonópolis, segundo a titular da Vara Especializada de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a juíza Maria Mazarelo Farias Pinto, que concedeu entrevista ao Jornal A TRIBUNA em razão deste Dia Internacional da Mulher (8 de março), falando sobre a importância dessa data, a punição dada aos crimes contra as mulheres e a origem da escalada da violência contra as famílias e mulheres.

“Nós estamos penalizando e julgando com bastante rapidez os processos referentes aos crimes de violência doméstica e familiar, dando uma satisfação e protegendo as famílias, criando vínculos na rede de proteção à mulher. Todo crime será punido e tem sido investigado pela Polícia Civil. As equipes multidisciplinares têm nos dado respaldo. O Ministério Público também está atuando, embora a defesa dos acusados não tem sido negada, conforme prevê a constituição”, disse a juíza.

Neste Dia Internacional da Mulher, a mensagem da juíza titular da Vara Especializada de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é no sentido de valorização da vida e da mulher. “A mulher tem essa necessidade de valorização porque é o único ser neste mundo capaz de reproduzir a vida humana. Neste dia 8 de março gostaria de homenagear as mulheres. Uma mulher e uma família equilibrada e honrada vai gerar filhos e filhas igualmente saudáveis para que possamos viver em sociedade de forma harmônica e garantir os valores da vida”, externou a juíza.

Ela explica que, apesar de a Justiça estar punindo os acusados, os crimes de violência doméstica ainda têm saído do controle. “Isso porque os instrumentos de maldade parecem que foram aperfeiçoados pelos agressores. A violência doméstica agora não é só contra a mulher, mas contra as famílias. São filhos apanhando dos padastros e até sendo abusados sexualmente dentro de casa. São mães que estão sofrendo as ingerências criminosas de filhos viciados em drogas. Pais que tem abandonado as famílias à miséria moral e afetiva. Os homens estão se separando das mulheres e se separando dos filhos também. Isso está gerando orfandade afetiva dos filhos que, sem rumo e norte, acabam reproduzindo a violência sofrida”, revelou a juíza.