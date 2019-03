Campeonato Mineiro: Atlético treina para enfrentar o Patrocinense

Com treinamento no período da tarde, o Atlético iniciou, ontem (7), a preparação para o jogo contra o Patrocinense, pela 9ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. A partida será realizada às 15h30 deste sábado (9), no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. O Atlético lidera o Estadual, com 19 pontos.

“Temos que manter o trabalho que a gente vem fazendo, manter a nossa liderança, porque não foi fácil chegar, mas o mais difícil é manter. Então, vamos procurar manter essa liderança com um bom trabalho e eficiência, para continuar no topo da tabela”, destaca o volante Zé Welison.

A equipe treinou com Cleiton; Guga, Maidana, Matheus Mancini, Hulk, Zé Welison, Nathan, Vinícius, Terans, Chará e Alerrandro.

Hoje, o treino será às 14h. Em seguida, às 18h20, a delegação alvinegra seguirá para Patrocínio.