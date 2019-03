Paulista: Corinthians volta aos treinos após a folga de Carnaval

Na tarde da última terça-feira (5), o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após a folga de Carnaval. O elenco alvinegro iniciou a preparação para o clássico diante do Santos, no próximo domingo (10), 15h, na Arena Corinthians.

Antes do treino, o zagueiro Bruno Méndez foi oficialmente apresentado à imprensa.

Na primeira atividade do dia, o preparador físico Walmir Cruz realizou um trabalho físico com os atletas, que se dividiram em seis estações de exercícios de força. Depois, já com o técnico Fábio Carille, os jogadores participaram de uma atividade em faixas curtas do gramado, com os goleiros também atuando na linha, de olho na posse de bola – o objetivo das equipes era marcar pontos em pequenos gols.

Por fim, o comandante corinthiano preparou um treinamento tático em campo reduzido, em que orientava bastante o posicionamento dos jogadores ao longo da atividade.

A equipe se reapresentou na manhã de ontem (6) para mais uma sessão de treinos preparatórios para o Clássico Alvinegro.