Missa abriu Quaresma e Campanha da Fraternidade 2019

Uma missa realizada na Catedral Santa Cruz pelo bispo Dom Juventino Kestering, a partir das 19 horas, marcou ontem (6), o começo da Quaresma e da Campanha da Fraternidade 2019. A Quaresma é o tempo litúrgico de conversão, em que a Igreja marca para as pessoas se prepararem para a grande festa da Páscoa. Segundo o bispo Dom Juventino, é o tempo para se arrepender dos pecados e de mudar algo para se tornar pessoas melhores e poder viver mais próximos de Cristo. A Quaresma dura 40 dias: começa na Quarta-feira de Cinzas e termina no Domingo de Ramos. Ao longo deste tempo, sobretudo na liturgia do domingo, se faz esforços para recuperar o ritmo e estilo de verdadeiros fiéis que devem viver como filhos de Deus.

Nesse começo de Quaresma, o bispo Dom Juventino Kestering externa a todos os católicos que esse é um período de reflexão e de confrontar a própria vida com a vida de Jesus. “É o tempo de promover a fraternidade, para não cair na solidão, no egoísmo, não fechar o coração, para que sejamos solidários com os irmãos”, disse o bispo da Diocese de Rondonópolis.

Ontem, também começou a Campanha da Fraternidade de 2019, que traz como temática as Políticas Públicas e sua importância. A intenção é refletir sobre as ações e, assim, entender a maneira pela qual elas atingem a vida cotidiana, o que pode ser feito para melhor formatá-las e quais as possibilidades de se aprimorar sua fiscalização. O tema Fraternidade e Políticas Públicas foi inspirado no versículo bíblico: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27).

“É um tema bastante complexo para trabalhar, mas de grande importância. É preciso chamar a atenção da sociedade sobre a necessidade de estarmos atentos às políticas públicas, de como elas precisam estar a favor de todos e de como é necessário garantir o que está previsto na Constituição para toda a sociedade”, destacou Dom Juventino.

Para o bispo de Rondonópolis, a Igreja pode contribuir na busca por mais eficiência nas questões da segurança, saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, lazer, cuidados com idosos, entre outros. A orientação é para que todas as paróquias mantenham uma Campanha da Fraternidade ativa, envolvendo a comunidade e ajudando a compreender e fazer com que as políticas públicas de fato promovam melhorias na vida das pessoas. “A Diocese pretende ter uma campanha bastante propositiva em 2019”, afirma.