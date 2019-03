Mato Grosso: Usina de etanol de milho deve produzir 200 milhões de litros por ano

A região de Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, deve receber a instalação de uma usina para a produção de etanol a base de milho, com inauguração prevista para 2020.

A indústria será 100% sustentável, com capacidade de produção de 200 milhões de litros de etanol à base de milho por ano, além de farelos para ração animal (DDGS e DDG) que serão usados regionalmente.

As licenças ambientais, aprovadas desde 2018, já foram liberadas para a indústria, que promete utilizar o capim Brachiaria plantado em áreas de lavoura e pasto degradado da própria empresa, garantindo sua autossuficiência.

Diferente de outros grupos econômicos que produzem etanol de milho no estado, a indústria é mato-grossense e vai agregar valor à cadeia do milho. A construção do novo empreendimento vai movimentar a região, com a geração de emprego e renda e recolhimento de impostos, que por ano deve gerar cerca de R$ 36 milhões somente de ICMS.

A transformação de milho em etanol é um mercado promissor em Mato Grosso, líder na produção do grão no país. Na safra 2017/2018 o estado produziu 26,3 milhões de toneladas de milho, conforme dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Além de agregar valor ao cereal, a usina de etanol de milho impulsiona cadeias produtivas, com níveis de poluição muito menores comparadas aos combustíveis fósseis.